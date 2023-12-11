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Самолет с радиоактивным грузом совершил экстренную посадку в москве

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 08:02  •  14084 просмотра

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Пассажирский самолет авиакомпании Utair, перевозивший радиоактивный груз, совершил экстренную посадку в москве из-за неисправности шасси. На борту находились 104 пассажира и 5 членов экипажа.

Пассажирский самолет, авиакомпании Utair с радиоактивными веществами на борту, следовавший рейсом Ханты-Мансийск - москва, совершил аварийную посадку в столице россии. По предварительной информации, у лайнера возникла неисправность шасси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Самолет авиакомпании Utair со 104 пассажирами на борту подал сигнал бедствия о неисправности шасси сегодня около часа ночи. (...) На борту находилось 19 килограммов радиоактивного вещества, которое относится к категории опасных грузов

- говорится в сообщении. 

На борту самолета, вылетевшего из Ханты-Мансийска, согласно информации Telegram-каналов Shot и Baza, находились 104 пассажира и пять членов экипажа. Аварийную посадку, как указывается, самолет совершил в аэропорту "Внуково".

Как упоминают в росСМИ, это не первый случай за последнее время, когда самолеты российских авиакомпаний совершают аварийную посадку из-за технической неисправности. Например ранее, пассажирский самолет "ИрАэро", следовавший из Талакана в Иркутск, экстренно изменил курс и вернулся в аэропорт вылета - на борту лайнера было 106 человек.

Напомним

Американский истребитель F-16 разбился во время учений в Южной Корее. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap News Agency.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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Airplane with radioactive cargo makes emergency landing in Moscow
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Самолет с радиоактивным грузом совершил экстренную посадку в москве

Пассажирский самолет авиакомпании Utair, перевозивший радиоактивный груз, совершил экстренную посадку в москве из-за неисправности шасси. На борту находились 104 пассажира и 5 членов экипажа.

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