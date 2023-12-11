Самолет с радиоактивным грузом совершил экстренную посадку в москве

Ночью 18 "шахедов" сбили на юге, два из них - в Одесской области

Украинская противовоздушная оборона сбила 18 беспилотников "шахед", запущенных из Крыма по южным регионам, нанеся материальный ущерб, но без жертв. Пожары, возникшие в результате атак, были быстро ликвидированы