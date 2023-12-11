Самолет с радиоактивным грузом совершил экстренную посадку в москве
Киев • УНН
Пассажирский самолет авиакомпании Utair, перевозивший радиоактивный груз, совершил экстренную посадку в москве из-за неисправности шасси. На борту находились 104 пассажира и 5 членов экипажа.
Пассажирский самолет, авиакомпании Utair с радиоактивными веществами на борту, следовавший рейсом Ханты-Мансийск - москва, совершил аварийную посадку в столице россии. По предварительной информации, у лайнера возникла неисправность шасси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Самолет авиакомпании Utair со 104 пассажирами на борту подал сигнал бедствия о неисправности шасси сегодня около часа ночи. (...) На борту находилось 19 килограммов радиоактивного вещества, которое относится к категории опасных грузов
На борту самолета, вылетевшего из Ханты-Мансийска, согласно информации Telegram-каналов Shot и Baza, находились 104 пассажира и пять членов экипажа. Аварийную посадку, как указывается, самолет совершил в аэропорту "Внуково".
Как упоминают в росСМИ, это не первый случай за последнее время, когда самолеты российских авиакомпаний совершают аварийную посадку из-за технической неисправности. Например ранее, пассажирский самолет "ИрАэро", следовавший из Талакана в Иркутск, экстренно изменил курс и вернулся в аэропорт вылета - на борту лайнера было 106 человек.
Напомним
Американский истребитель F-16 разбился во время учений в Южной Корее. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap News Agency.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Киеве обломок ракеты повредил крышу жилого дома
Самолет с радиоактивным грузом совершил экстренную посадку в москве
Пассажирский самолет авиакомпании Utair, перевозивший радиоактивный груз, совершил экстренную посадку в москве из-за неисправности шасси. На борту находились 104 пассажира и 5 членов экипажа.
В промзоне Феодосии "хлопок": что известно
В промышленной зоне Феодосии, Крым, произошел взрыв с последующим пожаром, местные оккупационные власти никак не комментируют инцидент.
Главы МИД стран ЕС собираются на заседание: обсудят российскую агрессию, к встрече присоединится Кулеба
Министры иностранных дел ЕС собираются сегодня, чтобы обсудить, в частности, российскую агрессию в Украине, к ним присоединится министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, накануне встречи Восточного партнерства.
На островах Тонга произошло землетрясение магнитудой более 6 баллов
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на островах Тонга 11 ноября на глубине 195 км с эпицентром в 134 км к юго-западу от города Нейафу.
На Луганщине активизировалась авиация рф, захватчики устроили рейд по Беловодщине - ОВА
Российская авиация увеличила активность в Луганской области, оккупанты за сутки выпустили 537 снарядов по украинским позициям и селам, а также совершили рейд в Беловодском районе.
НАПК открыло реестр деклараций
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) открыло реестр деклараций для публичного доступа, учитывая меры безопасности, и уточнило, что некоторые документы могут быть временно изъяты во время военного положения.
россияне свозят на север Донетчины бетонные "зубы дракона" - Андрющенко
Российские войска перемещают бетонные противотанковые заграждения, известные как "зубы дракона", в направлении севера Донецкой области, сообщил Петр Андрющенко.
Ночью 18 "шахедов" сбили на юге, два из них - в Одесской области
Украинская противовоздушная оборона сбила 18 беспилотников "шахед", запущенных из Крыма по южным регионам, нанеся материальный ущерб, но без жертв. Пожары, возникшие в результате атак, были быстро ликвидированы
Харьковская область подверглась авиаударам российской авиации, без жертв
Российские авиаудары по окрестностям пяти населенных пунктов Харьковской области зафиксированы за прошедшие сутки, но обошлось без жертв.
Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта
В Украине продавцы-консультанты, бухгалтеры, водители и курьеры остаются востребованными, а средняя заработная плата сейчас составляет 18,5 тысяч гривен.