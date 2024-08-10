Самолет лукашенко и более десятка белорусских компаний попали под санкции США

США наложили санкции на 14 компаний, 19 человек из Беларуси, а также на самолет самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко за причастность к войне России против Украины. Об этом сообщил 9 августа Минфин США, передает УНН.

Детали

"Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США принимает меры против 19 человек, 14 организаций и одного самолета в соответствии с исполнительным приказом, связанным с Беларусью. Это действие направлено на лиц, участвующих в поддержке войны России против Украины через производство военных ресурсов и переправку товаров в РФ, уклонение от санкций со стороны белорусских оборонных структур и получение доходов белорусскими олигархами из ближайшего окружения Александра Лукашенко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что санкции введены на некоторые белорусские оборонные компании и их владельцев, в частности ООО "Лаборатория аддитивных технологий", ООО "Рухсервомотор" и т.д., а также против авиакомпаний: авиакомпания "Рада", РубиСтар, авиакомпания "Белканто".

Также санкции введены на самолет EW-001PB - Boeing 767-32K, который принадлежит правительству Беларуси и используется Лукашенко для официальных визитов и частных путешествий.

Напомним,

Канада 9 августа ввела санкции против десяти физических лиц и шести юридических лиц Беларуси. В список попал сын самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко - Николай.