Самолет Boeing потерял колесо во время взлета в аэропорту Лос-Анджелеса
Киев • УНН
Самолет Boeing 757 авиакомпании United Airlines потерял колесо во время взлета из аэропорта Лос-Анджелеса, но благополучно приземлился в Денвере со 179 пассажирами и 7 членами экипажа, которые не пострадали.
Самолет Boeing 757 авиакомпании United Airlines потерял колесо основной стойки шасси во время взлета из аэропорта Лос-Анджелеса, пишет Reuters со ссылкой на заявление перевозчика, передает УНН.
Детали
В результате аварии никто не пострадал, воздушное судно совершило посадку в Денвере. На борту находились 179 пассажиров и семь членов экипажа.
United Airlines проведет расследование ЧП. Обстоятельства происшествия также изучат сотрудники американского Федерального управления гражданской авиации, сообщает телеканал ABC.
Компания Boeing сообщила Reuters, что прекратила производство модели 757 в 2004 году.
Bloomberg: Boeing обвиняют в мошенничестве в США30 июня 2024, 21:30 • 29036 просмотров