Самолет Boeing потерял колесо во время взлета в аэропорту Лос-Анджелеса

Самолет Boeing 757 авиакомпании United Airlines потерял колесо основной стойки шасси во время взлета из аэропорта Лос-Анджелеса, пишет Reuters со ссылкой на заявление перевозчика, передает УНН.

Детали

В результате аварии никто не пострадал, воздушное судно совершило посадку в Денвере. На борту находились 179 пассажиров и семь членов экипажа.

United Airlines проведет расследование ЧП. Обстоятельства происшествия также изучат сотрудники американского Федерального управления гражданской авиации, сообщает телеканал ABC.

Компания Boeing сообщила Reuters, что прекратила производство модели 757 в 2004 году.

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