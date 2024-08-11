Самое рискованное решение Зеленского: СМИ о вторжении ВСУ в рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина готовит стратегический контрудар в курской области рф, чтобы отвлечь российские силы с других фронтов. Эксперты указывают на высокие риски и ограниченные стратегические цели операции.

Риски задуманного украинского контрудара в курской области велики, особенно учитывая беспокойство Запада из-за попадания натовской военной техники на территорию россии. Стратегические цели такого удара остаются ограниченными, но в Киеве надеются, что он позволит отвлечь российские силы с других фронтов, особенно от наступления на Донбассе. Об этом говорится в материале The Times, который цитирует ВВС, передает УНН.

По словам Майкла Кларка, приглашенного профессора оборонных исследований в Королевском колледже Лондона и научного сотрудника Королевского института объединенных вооруженных сил, описанных в статье для "Sunday Times", недавнее вторжение Украины в курскую область россии оказалось неожиданностью для москвы и удивило западных союзников Киева, включая Вашингтон.

Сначала инцидент казался атакой антипутинских повстанцев, но к четвергу стало понятно, что Киев планирует стратегический контрудар против россии с участием Президента Зеленского, как считает Кларк.

Кларк отмечает, что Зеленский решительно стремится изменить общее восприятие, что Украина терпит поражение в войне.

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"Успехи в Черном море и против российских войск в Крыму не привлекают внимания мировой общественности, когда армию его страны медленно, но неумолимо вытесняют с большей территории на востоке Украины. Зеленский пытается найти способ остановить или повернуть вспять эту динамику. Этот стратегический военный выбор очень в его стиле: смелый и рискованный", - убежден эксперт

Эксперт указывает на высокий уровень риска задуманного плана, отмечая также, что это может вызвать беспокойство на Западе, ведь натовская военная техника фактически оказалась на российской территории.

Стратегическая цель такого удара также ограничена, как считает эксперт. Он отмечает, что в Киеве рассчитывают, что атака поможет отвлечь внимание российских сил с других направлений, особенно от текущих наступательных действий на Донбассе у критически важного Часового Яра и на пути к Покровску, где украинские войска встречают значительные трудности. В лучшем случае украинские войска могут надеяться на захват курской атомной электростанции как ответ на оккупацию россией Запорожской атомной станции в 2022 году.

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Однако успех операции будет зависеть от способности ВСУ держать контроль над территорией. По словам Кларка, есть все основания полагать, что Киев серьезно подготовился, ведь к вторжению присоединились опытные военные подразделения, численностью от 6 до 10 тысяч человек. Операция началась с эффективной атаки, во время которой применили радиоэлектронную борьбу, что значительно ослабило российские пограничные силы и снизило эффективность их беспилотников.

"Этот контрудар не сможет переломить ход войны. Вместо этого его военный успех будет измеряться тем, насколько дорого украинцы смогут заставить москву заплатить за окончательное восстановление своей территории. Если борьба будет долгой, а цена - высокой, украинские войска могут получить непропорциональную пользу в других местах. Политический успех будет зависеть от того, как это сыграет на психологии москвы, вызовет ли это в окружении Путина искренние сомнения в том, что война действительно стоит постоянно растущих расходов на нее", - считает Кларк.

Напомним

Украинские военные предположительно ночью вошли в беловский район российской курской области. Представители местных российских властей заявили, что "ситуация стабильная, но очень напряженная".

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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