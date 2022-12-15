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Саммит ЕС: Зеленский выступил перед Евросоветом - Мишель пообещал поддержку "столько, сколько потребуется"

Киев • УНН

 • 503195 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прянял участие в режиме видеоконференции в первой части заседания Евросовета, где лидеры ЕС собрались на последний в этом году саммит. Глава Евросовета Шарль Мишель по итогам подчеркнул, что ЕС един и пообещал поддержку "столько, сколько потребуется", пише УНН.

Цитата

"Поблагодарил Президента Зеленского за информирование Евросовета о последних событиях в Украине. Ракетные удары россии по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре являются военным преступлением и должны быть прекращены. ЕС един и поддерживает Украину столько, сколько потребуется", - указал Мишель в Twitter.

Напомним

Прибыв на саммит, президент Евросовета сказал, что настроен оптимистично, признавая, что много вопросов еще остаются нерешенными.

В частности, государства-члены ЕС не смогли договориться о девятом пакете санкций против россии на переговорах поздно вечером 14 декабря, в преддверии последнего в этом году саммита лидеров ЕС.

Польша 15 декабря задержала официальное принятие ЕС минимального корпоративного налога для крупных компаний и, как следствие, заблокировала целый пакет других соглашений, включая финансирование Украины в 2023 году. Как сообщалось, скорее всего, этот вопрос будет поднят на саммите лидеров ЕС в Брюсселе.

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