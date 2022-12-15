Reuters: Польша задерживает налоговое соглашение ЕС - как следствие, и 18 млрж евро для Украины

Детали

Минимальный налог, а также 18 миллиардов евро для Украины в следующем году, утверждение плана восстановления Венгрии и приостановка предоставления некоторых бюджетных средств ЕС Будапешту были частью сложного соглашения, достигнутого правительствами стран ЕС в понедельник вечером.

Пакт должен был быть подписан в так называемой "письменной процедуре" к среде, но Польша дважды требовала продления крайнего срока для этого, последнее из которых 12:00 по брюссельскому времени в четверг.

«Это весь пакет, который задерживается из-за польских проблем с глобальным налогом, которые никто не понимает, - сказал один из дипломатов ЕС. - Мы понятия не имеем, чего (премьер-министр Польши Матеуш) Моравецкий хочет или будет делать - он уже дал согласие на налог весной».

Дипломаты ЕС предположили, что Варшава может держать весь пакет в заложниках, чтобы получить четкое обязательство от остальной части блока из 27 стран, что Польша получит десятки миллиардов из фондов восстановления ЕС, которые сейчас заблокированы из-за спора о верховенстве права с Брюсселем.

«В понедельник мы узнали, что им нужно время, чтобы подключить министра юстиции. Не знаю, как эти продления связаны с тем, что происходит с ним, и с мерами, представленными парламенту в отношении независимости судебной власти», - сказал один из чиновников.

Скорее всего, этот вопрос будет поднят на саммите лидеров ЕС в Брюсселе в четверг.

Дополнение

Глобальный минимальный корпоративный налог в размере 15% был согласован 140 странами Организации экономического сотрудничества и развития в 2021 году, чтобы не дать крупным международным компаниям перемещать прибыль по всему миру для сокращения своих налоговых счетов и тем самым подрывать налоговую базу стран.

Минимальный налог должен применяться к компаниям с годовым оборотом не менее 750 миллионов евро, и каждая страна ЕС должна будет принять его в качестве национального законодательства до конца 2023 года. Крупные фирмы должны будут платить минимальную ставку с начала 2024 года.