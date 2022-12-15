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Reuters: Польща затримує податкову угоду ЄС - як наслідок, і 18 млрд євро для Україні

Reuters: Польща затримує податкову угоду ЄС - як наслідок, і 18 млрд євро для Україні

Київ • УНН

 • 759995 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Польща у четвер затримала офіційне ухвалення Європейським Союзом мінімального корпоративного податку для великих компаній і, як наслідок, заблокувала цілий пакет інших угод, включаючи фінансування України у 2023 році, з посиланням на дипломатів повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Мінімальний податок, а також 18 мільярдів євро для України на наступний рік, затвердження плану відновлення Угорщини та припинення надання деяких бюджетних коштів ЄС Будапешту були частиною складної угоди, досягнутої урядами країн ЄС у понеділок увечері.

Пакт повинен був бути затверджений у так званій "писемній процедурі" до середи, але Польща двічі вимагала продовження крайнього терміну для цього, останній з яких - 12:00 за брюссельським часом у четвер.

«Це весь пакет, який затримується через польські проблеми з глобальним податком, які ніхто не розуміє, - сказав один із дипломатів ЄС. - Ми поняття не маємо, чого (прем'єр-міністр Польщі Матеуш) Моравецький хоче чи буде робити – він уже дав згоду на податок навесні».

Дипломати ЄС припустили, що Варшава може тримати весь пакет у заручниках, щоб отримати чітке зобов'язання від решти блоку з 27 країн, що Польща отримає десятки мільярдів із фондів відновлення ЄС, які зараз заблоковані через суперечку про верховенство права із Брюсселем.

«У понеділок ми дізналися, що їм потрібен час, щоб підключити міністра юстиції. Не знаю, як ці подовження переплітаються з тим, що з ним відбувається, і із заходами, представленими парламенту щодо незалежності судової системи», - сказав один із чиновників.

Швидше за все, це питання буде порушено на саміті лідерів ЄС у Брюсселі у четвер.

Доповнення

Глобальний мінімальний корпоративний податок обсягом 15% був узгоджений 140 країнами Організації економічного співробітництва та розвитку у 2021 році, щоб не дати великим міжнародним компаніям переміщувати прибуток по всьому світу для скорочення своїх податкових рахунків та тим самим підривати податкову базу країн.

Мінімальний податок повинен застосовуватися до компаній з річним оборотом не менше ніж 750 мільйонів євро, і кожна країна ЄС повинна буде ухвалити його як національне законодавство до кінця 2023 року. Великі фірми мають сплачувати мінімальну ставку з початку 2024 року.

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