В ЕС еще не договорились о девятом пакете санкций против россии - Reuters

Детали

Страны приблизились к соглашению на переговорах в среду, но у Польши и некоторых других стран все еще есть возражения, сказал один из дипломатов ЕС, добавив, что ожидается, что новый проект будет распространен в четверг вечером.

Новые санкции в отношении москвы были задержаны из-за разногласий по поводу того, должен ли ЕС упростить экспорт российских удобрений через европейские порты, даже в том случае, когда компании по производству удобрений принадлежат олигархам из черного списка.

Некоторые говорят, что ограничения ЕС представляют угрозу продовольственной безопасности развивающихся стран, в то время как другие утверждают, что их ослабление позволит российским олигархам, владеющим предприятиями по производству удобрений, избежать санкций ЕС против них.

Один из дипломатов ЕС сказал, что Польша и страны Балтии говорят другим странам, что они обманывают себя, если думают, что послабление в отношении российских удобрений не будет использовано как лазейка для олигархов.

Некоторые государства-члены хотят, чтобы Всемирная продовольственная программа участвовала в разрешении экспорта удобрений в страны, которые в них нуждаются.

Дополнение

Еврокомиссия 7 декабря анонсировала девятый пакет санкций против рф.