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У ЄС ще не домовилися про дев'ятий пакет санкцій проти росії - Reuters

У ЄС ще не домовилися про дев'ятий пакет санкцій проти росії - Reuters

Київ • УНН

 • 859159 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Держави-члени Європейського Союзу не змогли домовитися про дев'ятий пакет санкцій проти росії на переговорах пізно ввечері в середу, напередодні останнього цього року саміту лідерів ЄС, з посиланням на дипломатів повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Країни наблизилися до угоди на переговорах у середу, але Польща та деякі інші країни все ще мають заперечення, сказав один із дипломатів ЄС, додавши, що очікується, що новий проект буде поширений у четвер увечері.

Нові санкції щодо москви були затримані через розбіжності з приводу того, чи ЄС має спростити експорт російських добрив через європейські порти, навіть у тому випадку, коли компанії з виробництва добрив належать олігархам з чорного списку.

Деякі кажуть, що обмеження ЄС становлять загрозу продовольчій безпеці країн, у той час як інші стверджують, що їхнє ослаблення дозволить російським олігархам, які володіють підприємствами з виробництва добрив, уникнути санкцій ЄС проти них.

Один із дипломатів ЄС сказав, що Польща та країни Балтії говорять іншим країнам, що вони обманюють себе, якщо думають, що послаблення щодо російських добрив не буде використане як лазівка для олігархів.

Деякі держави-члени хочуть, щоб Всесвітня продовольча програма брала участь у наданні дозволу на експорт добрив до країн, які їх потребують.

Доповнення

Єврокомісія 7 грудня анонсувала дев'ятий пакет санкцій проти росії.

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