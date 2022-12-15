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Саммит ЕС: глава Евросовета говорит, не только Венгрия обеспокоена пакетом санкций

Саммит ЕС: глава Евросовета говорит, не только Венгрия обеспокоена пакетом санкций

Киев • УНН

 • 581819 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент Европейского совета Шарль Мишель по прибитии на последний в этом году саммит лидеров ЕС в Брюсселе указал, что не только Венгрия выражает обеспокоенность из-за девятого пакета санкций против рф, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Что касается девятого пакета санкций, Мишель сказал, что "Венгрия не единственная, кто выражает озабоченность по этому поводу".

Мишель сказал, что ожидает решения от встречи послов стран ЕС в формате COREPER сегодня утром.

Также, прибыв на саммит, президент Евросовета сказал, что настроен оптимистично, признавая, что много вопросов еще остаются нерешенными. "Мы должны быть в состоянии показать, что мы едины", - сказал он.

Говоря о единстве, Мишель также упомянул о своей недавней поездке в Китай, куда он путешествовал без своего партнера по президентству в ЕС, главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявив, что важно, чтобы "ЕС демонстрировал твердую и четкую позицию" и "избегал чрезмерной зависимости".

Напомним

Государства-члены Европейского Союза не смогли договориться о девятом пакете санкций против россии на переговорах поздно вечером в среду, в преддверии последнего в этом году саммита лидеров ЕС

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