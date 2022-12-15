Саміт ЄС: голова Євроради каже, не лише Угорщина занепокоєна через пакет санкцій
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент Європейської ради Шарль Мішель після прибиття на останній цього року саміт лідерів ЄС у Брюсселі зазначив, що не лише Угорщина висловлює стурбованість через дев'ятий пакет санкцій проти росії, пише УНН з посиланням на Politico.
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Що стосується дев'ятого пакету санкцій, Мішель сказав, що "Угорщина не єдина, хто висловлює занепокоєння з цього приводу".
Мішель сказав, що очікує на рішення від зустрічі послів країн ЄС у форматі COREPER сьогодні вранці.
Також, прибувши на саміт, президент Євроради сказав, що налаштований оптимістично, визнаючи, що багато питань ще залишаються невирішеними. "Ми маємо бути в змозі показати, що ми єдині", - сказав він.
Говорячи про єдність, Мішель також згадав про свою нещодавню поїздку до Китаю, куди він подорожував без свого партнера по президентству в ЄС, голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, заявивши, що важливо, щоб "ЄС демонстрував тверду та чітку позицію" і "уникав надмірної залежності".
Нагадаємо
Держави-члени Європейського Союзу не змогли домовитися про дев'ятий пакет санкцій проти росії на переговорах пізно ввечері в середу, напередодні останнього цього року саміту лідерів ЄС