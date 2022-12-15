Саміт ЄС: Зеленський виступив перед Єврорадою - Мішель пообіцяв підтримку "стільки, скільки потрібно"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський взяв участь у режимі відеоконференції у першій частині засідання Євроради, де лідери ЄС зібралися на останній цьогорічний саміт. Очільник Євроради Шарль Мішель за підсумками підкреслив, що ЄС має єдність і пообіцяв підтримку "стільки, скільки потрібно", пише УНН.
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"Подякував Президенту Зеленському за інформування Євроради про останні події в Україні. Ракетні удари росії по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі є воєнним злочином і мають бути припинені. ЄС єдиний і підтримує Україну стільки, скільки потрібно", - зазначив Мішель у Twitter.
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Прибувши на саміт, президент Євроради сказав, що налаштований оптимістично, визнаючи, що багато питань ще залишаються невирішеними.
Зокрема, держави-члени ЄС не змогли домовитися про дев'ятий пакет санкцій проти росії на переговорах пізно ввечері 14 грудня, напередодні останнього цьогорічного саміту лідерів ЄС.
Польща 15 грудня затримала офіційне ухвалення ЄС мінімального корпоративного податку для великих компаній і, як наслідок, заблокувала цілий пакет інших угод, включаючи фінансування України у 2023 році. Як повідомлялося, швидше за все, це питання буде порушено на саміті лідерів ЄС у Брюсселі.