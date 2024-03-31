Самые ожидаемые фильмы апреля

Апрель 2024 года принесет много интересных премьер. От трогательного фильма Антона Птушкина "Мы, наши любимцы и война" до странной трагикомедии о жизни снежного человека - каждый найдет что-то по вкусу. УНН собрал для вас информацию о самых интересных премьерах.

"Мы, наши любимцы и война" (4 апреля)

"Мы, наши любимцы и война" - первый полнометражный фильм блогера и телеведущего Антона Птушкина. Это документальная лента, главные роли в которой исполнили, в частности, пес Патрон и кошка Шафа и многие другие животные - от кошек и собак до львов, хамелеонов и лемуров. Это попытка показать события в Украине под другим углом: через взаимоотношения людей и животных, ставших свидетелями, а иногда и жертвами войны. Работа над лентой длилась более полутора лет.

"Я и Феликс" (11 апреля)

Полнометражный художественный дебют режиссера и писательницы Ирины Цилык. Эта драма возвращает нас в 1990-е годы: в провинциальном городке в постсоветской Украине Ольга (Анастасия Карпенко) воспитывает сына Тимофея. Когда у бабушки появляется новый спутник жизни Феликс (Юрий Издрик), мальчик, растущий без отца, быстро находит с ним общий язык. Феликс делится с малым своей жизненной мудростью и всегда и во всем защищает его.

В основе ленты - биографическая книга "Кто ты такой?" Артема Чеха. Это драма о взрослении и поиске себя в непростые времена.

"Восстание штатов" (11 апреля)

Эпический боевик от режиссера Алекса Гарленда ("Аннигиляция", ExMachina).

События "Восстания штатов" происходят в недалеком будущем в США. После политического кризиса правительство превратилось в антиутопическую диктатуру, а 19 штатов провозглашают свою независимость. Американское правительство решает подавить восстание военным путем. В то же время войска штатов, вставших против правительства идут на Вашингтон и хотят захватить город до 4 июля, то есть ко Дню независимости.

В главных ролях: Кирстен Данст, Кейли Спенни и Джесси Племонс.

"Любовь, ложь и кровопролитие" (18 апреля)

Пропитанную сексуальностью и насилием историю создала британский режиссер Роуз Гласс.

1989 год, сельская местность Невады. В центре истории - Лу (Кристен Стюарт), нелюдимая и грубоватая менеджер спортзала, которая много курит и не слишком любит людей. Однажды в ее зал заходит бывшая бодибилдерша, а ныне бродяга Джеки (Кэти О'Брайан), которая в погоне за мечтой направляется в Лас-Вегас. Лу отчаянно влюбляется в Джеки, дарит ей подарки и знакомит со своей сестрой, а Джеки готовит Лу завтраки. Но это притяжение затягивает девушек в опасные криминальные приключения.

"Соперники" (25 апреля)

Эротическая спортивная драма - новый фильм Луки Гуаданьино рассказывает о Таше Дункан (Зендея), некогда невероятно талантливой теннисистке. Теперь же она влиятельный тренер. Муж Таши - тоже теннисист, Арт (Майк Файст) - переживает серию проигрышей, но она придумывает, как преодолеть неудачи. Но на своем пути Таша сталкивается с неожиданной преградой - следующий соперник ее мужа Патрик (Джош О'Коннор) - бывший возлюбленный самой Таши и бывший лучший друг ее мужа. Перед Ташей встает нелегкий выбор.

"Каскадер" (25 апреля)

Режиссер Дэвид Литч, подаривший нам яркие ленты "Джон Уик" и "Дэдпул", представляет новый комедийный боевик. "Каскадер". Лента рассказывает о Кольте, профессиональном каскадере, который в свободное время подрабатывает охотником за головами. В роли Кольта - непревзойденный Райан Гослинг, а его бывшую возлюбленную и режиссера, снимающего боевик с Кольтом, воплощает Эмили Блант.

"Министерство неджентльменской войны" (премьера в мире 19 апреля)

Создатель Джеймса Бонда Ян Флеминг предстанет в новой ленте Гая Ричи "Министерство неджентльменской войны".

Флеминг (Фредди Фокс) - офицер разведки, помогающий Уинстону Черчиллю создать подразделение специального назначения во время Второй мировой войны.

Фильм основан на книге британского документалиста, историка и писателя Дэмиена Льюиса "Тайные воины Черчилля: правдивая история отчаянных спецназовцев Второй мировой".

В центре сюжета - спецотряд бойцов, который бросили в тыл нацистской Германии для организации диверсий.

В шпионском боевике сыграли Генри Кавилл, Алан Ритчсон и Эйса Гонсалес.

"Закат снежного человека"

Трагикомедия братьев Зеллнеров с Джесси Айзенбергом и Райли Кио в главных ролях. Лента рассказывает историю семьи бигфутов, которая оказывается на грани исчезновения.

Они бродят по лесам в поисках пищи, ругаются, занимаются любовью, наслаждаются природой, и, кажется, их простую жизнь ничто и никогда не нарушит.

Но вскоре эти гиганты столкнутся с множеством испытаний, которые поставят под угрозу существование их вида.

"Манкимен"

Действие картины разворачивается в современной Индии. Главный герой - сирота по прозвищу "Манкимен" (Дев Патель), который решительно настроен отомстить за смерть своей семьи.

Он ведет двойную жизнь, одновременно работая в престижном ночном заведении для богачей и участвуя в жестоких подпольных боях, где за большие деньги бойцы в масках сражаются до последнего вздоха.

Погружаясь в подпольный мир Мумбаи, он сводит счеты с криминальными авторитетами и коррумпированными политиками.

Режиссер, продюсер и соавтор сценария ленты - Джордан Пил.