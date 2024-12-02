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Самые активные бои происходят на Кураховском направлении-Генштаб о ситуации на фронте

Самые активные бои происходят на Кураховском направлении-Генштаб о ситуации на фронте

Киев  •  УНН

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За сутки произошло 120 боевых столкновений на разных направлениях фронта. Наибольшая активность противника зафиксирована на Кураховском направлении, где враг совершил 27 атак.

С начала суток произошло 120 боевых столкновений на разных направлениях фронта. Наибольшая активность противника зафиксирована на Кураховском направлении, где враг совершил 27 атак. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00 2 декабря, передает УНН

По данным Генштаба, ситуация по направлениям выглядит следующим образом:

Вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица на Харьковском направлении с начала суток враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Также россияне совершили авиаудары по Нескучному и Казачьей Лопани, применив восемь КАБ.

На Купянском направлении враг совершил три штурмовые действия неподалеку Двуречной, Петропавловки и Колесниковки. Одно боестолкновение закончилось, еще два - продолжаются до сих пор.

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На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 13 раз вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Грековка, Чернещина, Копанки, Ямполовка и Терны. Незавершились шесть атак противника.

Наши защитники остановили одну атаку на Северском направлении вблизи населенного пункта Белогоровка.

Силы обороны отбили три штурма россиян вблизи Григорьевки и Часового Яра на Краматорском направлении.

На Торецком направлении противник атаковал пять раз неподалеку населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 16 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Красный Яр, Даченское, Желтое, Чумацкое и Новый Труд. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили десять атак, шесть боестолкновений до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

Сегодня на Кураховском направлении враг 27 раз атаковал вблизи населенных пунктов Берестки, Старые Терны, Сонцовка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Катериновка, Антоновка и Гановка. Четырнадцать боестолкновений завершены, еще 13 - продолжаются до сих пор.

Украина имеет дроны с дальностью 1800 км и разрабатывает перехватчики "шахедов" - Федоров2 дек. 2024, 09:52 • 16948 просмотров

На Времовском направлении оккупанты восемь раз атаковали позиции наших войск у Константинопольского, Раздольного, Большой Новоселки, Новоандреевки, Новоселки и Новополя, семь боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиаудар, задействовав штурмовую авиацию по району населенного пункта Гуляй Поле.

На Ореховском и Приднепровском направлениях противник активных действий не проводил.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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