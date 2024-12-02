рф заявила о 300 тысячах подготовленных резервистов для войны в Украине

По данным росСМИ, около 300 тыс. резервистов уже прошли обучение в рф - они вроде бы "уже готовы" к войне России в Украине. для подготовки к боевым действиям в резервных полках создали семь рот инструкторов и восемь учебных рот, передает novayagazeta.eu, сообщает УНН.

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начальник Главного управления боевой подготовки ВС рф Иван Бывальцев утверждает, что якобы "более 300 тысяч российских военнослужащих прошли обучение в резервных полках, их готовят для участия в войне в Украине". Речь идет о семи ротах инструкторов и восьми учебных ротах. Кроме того, чиновник армии агрессора также отметил, что для подготовки военнослужащих была построена система обучения операторов безэкипажных катеров, беспилотников, подразделений борьбы с БПЛА.

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