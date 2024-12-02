рф заявила о 300 тысячах подготовленных резервистов для войны в Украине

ukenru
Эксклюзив
Цены на продукты растут: что происходит и чего ждать дальше
10:30 • 1007 просмотра

Цены на продукты растут: что происходит и чего ждать дальше

Эксклюзив
История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей
09:31 • 36403 просмотра

История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей

Эксклюзив
Ретроградный не только Меркурий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 – 8 декабря
09:15 • 35897 просмотра

Ретроградный не только Меркурий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 – 8 декабря

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн
 • 126009 просмотра

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн

Эксклюзив
Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта
 • 148292 просмотра

Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря
 • 163784 просмотра

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой
 • 166617 просмотра

Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой

Эксклюзив
Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)
 • 153509 просмотра

Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)

Эксклюзив
"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета
 • 134559 просмотра

"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета

Эксклюзив
Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым
 • 118378 просмотра

Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Тернополе в результате атаки дрона на жилой дом есть погибшие

В Тернополе в результате атаки дрона на жилой дом есть погибшие

 • 105034 просмотра
Вражеский дрон вызвал масштабный пожар в жилом доме Тернополя

Вражеский дрон вызвал масштабный пожар в жилом доме Тернополя

 • 84119 просмотра
ООН: миру нужно $2,6 трлн на борьбу с деградацией земель

ООН: миру нужно $2,6 трлн на борьбу с деградацией земель

04:49 • 28447 просмотра
В Киевской области зафиксировано движение вражеских дронов-работает ПВО

В Киевской области зафиксировано движение вражеских дронов-работает ПВО

04:56 • 41012 просмотра
Последствия атаки дрона в Тернополе: один человек погиб, 3 человека пострадали и зафиксированы масштабные разрушения

Последствия атаки дрона в Тернополе: один человек погиб, 3 человека пострадали и зафиксированы масштабные разрушения

05:25 • 17858 просмотра
публикации
История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей

История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей
Эксклюзив

09:31 • 36403 просмотра
АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 154203 просмотра
Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

 • 151212 просмотра
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

 • 163847 просмотра
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

 • 174059 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

 • 103127 просмотра
Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

 • 101656 просмотра
Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

 • 104070 просмотра
Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

 • 105053 просмотра
Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

 • 103958 просмотра
Актуальное
рф заявила о 300 тысячах подготовленных резервистов для войны в Украине

рф заявила о 300 тысячах подготовленных резервистов для войны в Украине

Киев  •  УНН

 • 1218 просмотра

Read in English

Минобороны РФ сообщило о подготовке 300 тысяч военных в резервных полках для участия в войне. Было создано семь рот инструкторов и восемь рот обучения, включая обучение операторов дронов.

По данным росСМИ, около 300 тыс. резервистов уже прошли обучение в рф - они вроде бы "уже готовы" к войне России в Украине. для подготовки к боевым действиям в резервных полках создали семь рот инструкторов и восемь учебных рот, передает novayagazeta.eu, сообщает УНН.

детали

начальник Главного управления боевой подготовки ВС рф Иван Бывальцев утверждает, что якобы "более 300 тысяч российских военнослужащих прошли обучение в резервных полках, их готовят для участия в войне в Украине". Речь идет о семи ротах инструкторов и восьми учебных ротах. Кроме того, чиновник армии агрессора также отметил, что для подготовки военнослужащих была построена система обучения операторов безэкипажных катеров, беспилотников, подразделений борьбы с БПЛА.

Напомним

российские и сирийские военные самолеты нанесли удары по контролируемому повстанцами городу Идлиб на севере Сирии. 

Захватчики продвинулись в четырех населенных пунктах на фронте-DeepState2 дек. 2024, 03:27 • 15296 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаНовости Мира
siriyaСирия
ukrainaУкраина