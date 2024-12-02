рф заявила о 300 тысячах подготовленных резервистов для войны в Украине
Киев • УНН
Минобороны РФ сообщило о подготовке 300 тысяч военных в резервных полках для участия в войне. Было создано семь рот инструкторов и восемь рот обучения, включая обучение операторов дронов.
По данным росСМИ, около 300 тыс. резервистов уже прошли обучение в рф - они вроде бы "уже готовы" к войне России в Украине. для подготовки к боевым действиям в резервных полках создали семь рот инструкторов и восемь учебных рот, передает novayagazeta.eu, сообщает УНН.
детали
начальник Главного управления боевой подготовки ВС рф Иван Бывальцев утверждает, что якобы "более 300 тысяч российских военнослужащих прошли обучение в резервных полках, их готовят для участия в войне в Украине". Речь идет о семи ротах инструкторов и восьми учебных ротах. Кроме того, чиновник армии агрессора также отметил, что для подготовки военнослужащих была построена система обучения операторов безэкипажных катеров, беспилотников, подразделений борьбы с БПЛА.
Напомним
российские и сирийские военные самолеты нанесли удары по контролируемому повстанцами городу Идлиб на севере Сирии.
Захватчики продвинулись в четырех населенных пунктах на фронте-DeepState2 дек. 2024, 03:27 • 15296 просмотров