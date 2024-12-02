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Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн
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Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн

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Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря

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Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Захватчики продвинулись в четырех населенных пунктах на фронте-DeepState

Захватчики продвинулись в четырех населенных пунктах на фронте-DeepState

Киев  •  УНН

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Российские войска совершили продвижение возле Нового Комара, Берестового, погребков и в Курахово. За сутки оккупанты нанесли 18 авиаударов, использовали 28 КАБ и 698 дронов-камикадзе.

Оккупанты продвинулись возле Нового Комара, Берестового, погребков и в Курахово. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Напомним

Генштаб информировал, что террористы нанесли 18 авиационных ударов, сброс 28 КАБ, 698 атак дронов-камикадзе и более 3000 обстрелов позиций украинских войск.

Оккупанты продвинулись на фронте: что известно - DeepState26 нояб. 2024, 01:03 • 18706 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
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