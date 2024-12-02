Захватчики продвинулись в четырех населенных пунктах на фронте-DeepState
Киев • УНН
Российские войска совершили продвижение возле Нового Комара, Берестового, погребков и в Курахово. За сутки оккупанты нанесли 18 авиаударов, использовали 28 КАБ и 698 дронов-камикадзе.
Оккупанты продвинулись возле Нового Комара, Берестового, погребков и в Курахово. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Напомним
Генштаб информировал, что террористы нанесли 18 авиационных ударов, сброс 28 КАБ, 698 атак дронов-камикадзе и более 3000 обстрелов позиций украинских войск.
Оккупанты продвинулись на фронте: что известно - DeepState26 нояб. 2024, 01:03 • 18706 просмотров