Оккупанты продвинулись на фронте: что известно - DeepState

Войска оккупантов осуществили продвижение на нескольких участках фронта. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

По информации, данное вражеское продвижение было возле Новомлинска, Дальнего, Константинопольского, Раздольного, Петровки и Курахово.

Напомним

Согласно Генштабу, противнику удалось нанести 3 ракетных удара, 47 авиаударов, сбросить 63 управляемые авиабомбы и использовать 647 дронов-камикадзе. Кроме того, было зафиксировано 3360 обстрелов позиций ВСУ и мирных населенных пунктов.

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