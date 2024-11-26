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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты продвинулись на фронте: что известно - DeepState

Оккупанты продвинулись на фронте: что известно - DeepState

Киев  •  УНН

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Вражеские войска осуществили продвижение возле Новомлинска, Дальнего, Константинопольского, Раздольного, Петровки и Курахово.

Войска оккупантов осуществили продвижение на нескольких участках фронта. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

По информации, данное вражеское продвижение было возле Новомлинска, Дальнего, Константинопольского, Раздольного, Петровки и Курахово.

Напомним

Согласно Генштабу, противнику удалось нанести 3 ракетных удара, 47 авиаударов, сбросить 63 управляемые авиабомбы и использовать 647 дронов-камикадзе. Кроме того, было зафиксировано 3360 обстрелов позиций ВСУ и мирных населенных пунктов.

Враг продвигается на востоке: какие населенные пункты под угрозой - DeepState20 нояб. 2024, 23:53 • 18464 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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