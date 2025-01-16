Самая сложная ситуация на фронте сейчас наблюдается на востоке Украины - Зеленский

Самая сложная ситуация на фронте фиксируется на востоке Украины, ведь россия сконцентрировала там большое количество войск, однако они несут колоссальные потери. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью польским СМИ, передает УНН.

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Что касается ситуации на поле боя... есть моменты, когда инициатива переходит из одних рук в другие, к сожалению, есть села, которые россия разрушает, которые переходят из рук наших военных к врагу, и наоборот. Самая сложная ситуация именно на востоке. Такие случаи именно на востоке нашего государства, потому что там большая концентрация российских войск, техники. И там у нас сил меньше на сегодня, но у них большие потери. Безусловно, чтобы захватить нас им надо больше людей, иначе они ничего не смогут сделать. Благодаря нашим технологическим шагам вперед мы сдерживаем их на востоке, где очень сложно, благодаря нашим дронам, РЭБам, профессиональным технологическим группам. Все это очень помогает, мы развиваем это, но там не хватает помощи. Прежде всего это вопрос не просто людей... мы же не относимся к ним, как к пушечному мясу, мы говорим о человеке, который должен защищать Украину, но должен прежде всего защищать и себя. Должен иметь оружие, должен быть обучен - сказал Зеленский.

Он отметил, что укомплектования бригад пока действительно не хватает.

Есть бригады, которые укомплектованы по оружию на 60-70%. Что-то в процессе, что-то идет, а что-то никак не дойдет. Последний год много замедленных процессов (...) Эти замедленные процессы привели к тому, что мы защищались меньшим количеством оружия, и меньшим количеством людей. Это про восток, но россия понесла большие потери. Они потеряли инициативу на Харьковском направлении. Их операция была остановлена нашими военными. Они понесли большие потери. Так же, как они хотели, с севера нашего государства оккупировать наши Сумы, там мы вышли на Курщину и там смогли занять соответствующие барьеры - добавил Зеленский.

Напомним,

124 боя произошло на фронте за прошедшие сутки, почти половина - на Покровском направлении.