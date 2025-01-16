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Найскладніша ситуація на фронті наразі спостерігається на сході України - Зеленський

Найскладніша ситуація на фронті наразі спостерігається на сході України - Зеленський

Київ • УНН

 • 27415 перегляди

Президент повідомив про найважчу ситуацію на сході України через велику концентрацію російських військ. Бригади укомплектовані зброєю лише на 60-70%, але ворог несе значні втрати.

Найскладніша ситуація на фронті фіксується на сході України, адже росія сконцентрувала там велику кількість військ, однак вони несуть колосальні втрати.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю польським ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Що стосується ситуації на полі бою… є моменти, коли ініціатива переходить з одних рук в інші, на жаль, є села, які росія руйнує, які переходять із рук наших військових до ворога, і навпаки. Найскладніша ситуація саме на сході. Такі випадки саме на сході нашої держави, тому що там велика концентрація російських військ, техніки. І там у нас сил менше на сьогодні, але у них великі втрати. Безумовно, щоб захопити нас їм треба більше людей, інакше вони нічого не зможуть зробити. Завдяки нашим технологічним крокам вперед ми стримуємо їх на сході, де дуже складно, завдяки нашим дронам, РЕБам, фаховим технологічним групам. Все це дуже допомагає, ми розвиваємо це, але там не вистачає допомоги. Передусім це питання не просто людей… ми ж не відносимося до них, як до гарматного м’яса, ми говоримо про людину, яка повинна захищати Україну, але повинна передусім захищати і себе. Має мати зброю, має бути навчена

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що укомплектування бригад наразі дійсно не вистачає.

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Є бригади, які укомплектовані щодо зброї на 60-70%. Щось в процесі, щось йде, а щось ніяк не дійде. Останній рік багато уповільнених процесів. (...) Ці уповільнені процеси призвели до того, що ми захищалися меншою кількістю зброї, і меншою кількістю людей. Це про схід, але росія понесла великі втрати. Вони втратили ініціативу на Харківському напрямку. Їх операція була зупинена нашими військовими. Вони понесли великі втрати. Так само, як вони хотіли, з півночі нашої держави окупувати наші Суми, там ми вийшли на курщину і там змогли зайняти відповідні бар’єри

- додав Зеленський.

Нагадаємо

124 бої сталося на фронті минулої доби, майже половина - на Покровському напрямку.

Павло Башинський

Павло Башинський

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