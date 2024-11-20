Самая дорогая улица для шопинга в мире теперь в Милане: какие города обогнала

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Миланская Виа Монте Наполеоне стала самой дорогой торговой улицей мира с арендной ставкой 20 000 евро за м². Впервые за 34 года европейский город возглавил этот рейтинг.

Миланская улица Виа Монте Наполеоне впервые обошла Нью-Йорк и Лондон как самая дорогая улица для шопинга в мире, на фоне того, как итальянский город получает выгоду от притока состоятельных туристов и жесткой конкуренции за элитную недвижимость среди брендов класса люкс, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Максимальная арендная плата, которую арендодатели могут взимать с люксовых ритейлеров на улице, выросла на 11 процентов за год до 20 000 евро за квадратный метр в год, что является самой высокой арендной платой для магазинов среди всех 138 мировых торговых направлений, которые отслеживает группа недвижимости Cushman & Wakefield.

Это первый европейский город, который возглавил список за 34 года.

В Милан наблюдались наплыв туристов, которые тратят большие деньги, а также волна переездов из-за рубежа, на фоне того, как профессионалов и сверхбогатых людей заманили щедрые схемы налоговых льгот.

Между тем ритейлеры предметов роскоши усилили конкуренцию за самые желанные места - платя большие деньги за покупку или аренду торговых площадей.

Kering, группа компаний класса люкс, которой принадлежат Gucci и Alexander McQueen, заплатила 1,3 млрд евро за приобретение здания на Виа Монте Наполеоне у Blackstone в апреле - крупнейшая сделка по недвижимости в Европе за два года.

Томас Казоло, руководитель отдела розничной торговли в Италии в Cushman & Wakefield, сказал, что бренды класса люкс "вложили много денег, чтобы иметь лучшее местоположение... проблема в том, что возможностей мало".

Chanel и Gucci открыли новые магазины на Виа Монте Наполеоне в прошлом году. По данным Cushman & Wakefield, за последние два года арендная плата на улице выросла на 30 процентов, тогда как на Пятой авеню в Нью-Йорке - ранее самой дорогой улице - рост арендной платы в 2024 году остался на прежнем уровне. Нью-Йорк быстро оправился от пандемии в 2022 году, но с тех пор рос медленнее.

Милан сравнительно меньше Лондона, Парижа или Нью-Йорка, - главные торговые точки сосредоточены в одном районе вокруг Виа Монте Наполеоне, включающем несколько улиц.

"Я думаю, что причина того, что [арендная плата] продолжает расти, заключается в том, что улица очень короткая по сравнению с Пятой авеню, Елисейскими полями или Нью-Бонд-стрит в Лондоне, - сказал Казоло. - Милан очень, очень быстро вырос с точки зрения инвестиций и международных брендов, которые хотят открыться".

10 топ-улиц для покупок класса люкс

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Исторически суровая финансовая столица Италии Милан в последнее время превратился в популярное место для покупателей предметов роскоши без уплаты налогов из-за пределов ЕС, мировых инвесторов и деятелей в сферах моды и искусства.

2024-й стал рекордным годом для туризма в регионе Ломбардия, который включает озеро Комо, с более чем 13 млн прибытий за первые восемь месяцев года. Милан, столица региона, сейчас находится на пути к тому, чтобы превзойти прошлогодний рекорд в 8,5 млн посетителей, говорят эксперты.

Эта популярность среди сверхбогатых людей привела к росту цен на недвижимость и гостиницы. Эта тенденция имеет цепную реакцию в престижных местах в историческом центре, где пространство для застройки ограничено, указывает издание.

Киев вернулся в рейтинг самых комфортных городов22 июн. 2023, 12:16 • 1092942 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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