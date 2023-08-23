Салливан уверен, что Конгресс США примет дополнительное финансирование для Украины

Цитата

«И в Палате представителей, и в Сенате на ключевых руководящих должностях есть сильные голоса республиканцев, а также демократов, которые выступают за продолжение финансовой поддержки Украины, чтобы у них были инструменты, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности», — сказал Салливан.

«Поэтому мы верим, что поддержка будет и сохранится — даже если есть некоторые диссидентские голоса с другой стороны прохода, мы верим, что в основе все еще есть прочная двухпартийная основа поддержки нашей политики в Украине и за поддержку и защиту Украины», – продолжил он.

Детали

Лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл заявил в понедельник, что ожидает, что Конгресс примет законопроект о дополнительном финансировании для увеличения поддержки Украины.

И Салливан сказал, что администрация сообщила представителям в Киеве, а также союзникам и партнерам, что она «уверена, что Соединенные Штаты будут продолжать быть там, как мы обязались’обязались быть там столько, сколько потребуется».

Дополнение

Издание отмечает, что 55% американцев считают, что Конгресс США не должен принимать дополнительное финансирование для поддержки Украины. И 51% говорят, что США уже сделали достаточно, чтобы помочь Украине, а 48% говорят, что должны сделать больше.

Напомним

Министерство обороны США заявило о готовности провести обучение украинских военных на истребителях F-16, если это будет необходимо.