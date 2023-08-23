Салливан уверен, что Конгресс США примет дополнительное финансирование для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил журналистам CNN во вторник, что администрация президента Джо Байдена уверена, что сможет обеспечить дополнительное финансирование для Украины, несмотря на отказ со стороны некоторых республиканцев в Палате представителей, которые поддержали поправку в прошлом месяце, которая лишила бы всего финансирования Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.
Цитата
«И в Палате представителей, и в Сенате на ключевых руководящих должностях есть сильные голоса республиканцев, а также демократов, которые выступают за продолжение финансовой поддержки Украины, чтобы у них были инструменты, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности», — сказал Салливан.
«Поэтому мы верим, что поддержка будет и сохранится — даже если есть некоторые диссидентские голоса с другой стороны прохода, мы верим, что в основе все еще есть прочная двухпартийная основа поддержки нашей политики в Украине и за поддержку и защиту Украины», – продолжил он.
Детали
Лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл заявил в понедельник, что ожидает, что Конгресс примет законопроект о дополнительном финансировании для увеличения поддержки Украины.
И Салливан сказал, что администрация сообщила представителям в Киеве, а также союзникам и партнерам, что она «уверена, что Соединенные Штаты будут продолжать быть там, как мы обязались’обязались быть там столько, сколько потребуется».
Дополнение
Издание отмечает, что 55% американцев считают, что Конгресс США не должен принимать дополнительное финансирование для поддержки Украины. И 51% говорят, что США уже сделали достаточно, чтобы помочь Украине, а 48% говорят, что должны сделать больше.
Напомним
Министерство обороны США заявило о готовности провести обучение украинских военных на истребителях F-16, если это будет необходимо.