Салліван впевнений, що Конгрес США ухвалить додаткове фінансування для України

Цитата

«І в Палаті представників, і в Сенаті на ключових керівних посадах є сильні голоси республіканців, а також демократів, які виступають за продовження фінансової підтримки України, щоб у них були інструменти, необхідні для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності», — сказав Салліван.

«Тож ми віримо, що підтримка буде і збережеться — навіть якщо є деякі дисидентські голоси з іншого боку проходу, ми віримо, що в основі все ще є міцна двопартійна основа підтримки нашої політики в Україні і за підтримку та захист України», – продовжив він.

Деталі

Лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл заявив у понеділок, що очікує, що Конгрес ухвалить законопроект про додаткове фінансування для збільшення підтримки України.

І Салліван сказав, що адміністрація повідомила представникам у Києві, а також союзникам і партнерам, що вона «впевнена, що Сполучені Штати продовжуватимуть бути там, як ми зобов’язалися бути там стільки, скільки буде потрібно».

Доповнення

Видання зауважує, що 55% американців вважають, що Конгрес США не повинен ухвалювати додаткове фінансування для підтримки України. І 51% кажуть, що США вже зробили достатньо, щоб допомогти Україні, а 48% кажуть, що повинні зробити більше.

Нагадаємо

Міністерство оборони США заявило про готовність провести навчання українських військових на винищувачах F-16, якщо це буде необхідно.