Салліван впевнений, що Конгрес США ухвалить додаткове фінансування для України

ukru
29 березня, 17:57 • 272679 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 363353 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 301969 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 337031 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 301980 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 220519 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 205182 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164706 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 535838 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175515 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
90 %
744 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 84008 перегляди
У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

30 березня, 15:35 • 51398 перегляди
Зеленський подав декларацію: на скільки зросли доходи родини Президента за рік

Зеленський подав декларацію: на скільки зросли доходи родини Президента за рік

30 березня, 15:54 • 50750 перегляди
Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

30 березня, 16:17 • 53972 перегляди
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 56987 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 393014 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 535838 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569303 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566332 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466184 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205296 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 363353 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175317 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166212 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137109 перегляди
Актуальне
Салліван впевнений, що Конгрес США ухвалить додаткове фінансування для України

Салліван впевнений, що Конгрес США ухвалить додаткове фінансування для України

Київ • УНН

 • 662362 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив журналістам CNN у вівторок, що адміністрація президента Джо Байдена впевнена, що зможе забезпечити додаткове фінансування для України, незважаючи на відмову з боку деяких республіканців у Палаті представників, які підтримали поправку минулого місяця, яка позбавила б усього фінансування України. Про це пише УНН з посиланням на CNN.

Цитата 

«І в Палаті представників, і в Сенаті на ключових керівних посадах є сильні голоси республіканців, а також демократів, які виступають за продовження фінансової підтримки України, щоб у них були інструменти, необхідні для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності», — сказав Салліван.

«Тож ми віримо, що підтримка буде і збережеться — навіть якщо є деякі дисидентські голоси з іншого боку проходу, ми віримо, що в основі все ще є міцна двопартійна основа підтримки нашої політики в Україні і за підтримку та захист України», – продовжив він.

Деталі 

Лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл заявив у понеділок, що очікує, що Конгрес ухвалить законопроект про додаткове фінансування для збільшення підтримки України.

І Салліван сказав, що адміністрація повідомила представникам у Києві, а також союзникам і партнерам, що вона «впевнена, що Сполучені Штати продовжуватимуть бути там, як ми зобов’язалися бути там стільки, скільки буде потрібно».

Доповнення 

Видання зауважує, що 55% американців вважають, що Конгрес США не повинен ухвалювати додаткове фінансування для підтримки України. І 51% кажуть, що США вже зробили достатньо, щоб допомогти Україні, а 48% кажуть, що повинні зробити більше.

Нагадаємо

Міністерство оборони США заявило про готовність провести навчання українських військових на винищувачах F-16, якщо це буде необхідно.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.87
Bitcoin
$82,375.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,114.20
Ethereum
$1,808.04