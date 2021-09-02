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"SafeBorder": на границе Украины появились цифровые фильтры для COVID-сертификатов

"SafeBorder": на границе Украины появились цифровые фильтры для COVID-сертификатов

Киев  •  УНН

 • 24369 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В пунктах пропуска на государственной границе появились цифровые фильтры для COVID- сертификатов "SafeBorder". Об этом сообщило МВД Украины, информирует УНН.

Детали

Государственная пограничная служба Украины начала применять электронную проверку COVID-сертификатов, подтверждающих вакцинацию граждан, отрицательный результат тестирования или выздоровление от болезни.

Пограничники получили электронные устройства с программным обеспечением "SafeBorder", с помощью которого будут автоматизировано проверять действие документа и его принадлежность соответствующему человеку при пересечении границы Украины.

Каждый COVID-сертификат имеет уникальный электронный идентификатор и QR-код. Чтобы осуществить проверку достаточно просканировать QR-код сертификата и получить на экране электронного устройства подтверждение статуса документа.

На сегодня к сети цифровых COVID-сертификатов подключены почти 40 стран. В странах, которые не подключены к этой сети, сертификаты проверяют визуально и с помощью технических средств пограничного контроля с изучением признаков возможных подделок.

Добавим

С начала применения программного обеспечения пограничники уже проверили более 60 тысяч цифровых COVID-сертификатов при оформлении граждан на въезд в Украину. Больше всего граждане используют их при пересечении границы в пунктах пропуска на западном участке границы и в столичных аэропортах.

Напомним

Европейский Союз официально признал, что украинские сертификаты о вакцинации против COVID-19 в приложении "Дія" соответствуют европейским.

Украинские Национальные Новости

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