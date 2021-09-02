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"SafeBorder": на кордоні України з’явилися цифрові фільтри для COVID-сертифікатів

"SafeBorder": на кордоні України з’явилися цифрові фільтри для COVID-сертифікатів

Київ • УНН

 • 24384 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. У пунктах пропуску на державному кордоні з’явилися цифрові фільтри для COVID-сертифікатів "SafeBorder". Про це повідомило МВС України, інформує УНН.

Деталі

Державна прикордонна служба України розпочала застосовувати електронну перевірку COVID-сертифікатів, які підтверджують вакцинацію громадян, негативний результат тестування або одужання від хвороби.

Прикордонники отримали електронні пристрої з програмним забезпеченням "SafeBorder", за допомогою якого автоматизовано перевірятимуть чинність документа та його приналежність відповідній особі під час перетинання кордону України.

Кожен COVID-сертифікат має унікальний електронний ідентифікатор та QR-код. Щоб здійснити перевірку достатньо просканувати QR-код сертифіката та отримати на екрані електронного пристрою підтвердження статусу документа.

Станом на сьогодні до мережі цифрових COVID-сертифікатів під’єднано майже 40 країн. У країнах, які не під’єднано до цієї мережі, сертифікати перевіряють візуально та за допомогою технічних засобів прикордонного контролю з вивченням ознак можливих підробок.

Додамо

Від початку застосування програмного забезпечення прикордонники вже перевірили понад 60 тисяч цифрових COVID-сертифікатів під час оформлення громадян на в’їзд в Україну. Найбільше громадяни використовують їх під час перетину кордону в пунктах пропуску на західній ділянці кордону та у столичних аеропортах.

Нагадаємо

Європейський Союз офіційно визнав, що українські сертифікати про вакцинацію проти COVID-19 у додатку “Дія” відповідають європейським.

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