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Садовый заявил, что не имеет отношения к скандалу с Medoff во Львовской области

Садовый заявил, что не имеет отношения к скандалу с Medoff во Львовской области

Киев  •  УНН

 • 10919 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Городской глава Львова Андрей Садовый прокомментировал информацию о скандале с брендом украинской водки Medoff, что странным образом "оказался" на кипрских оффшорах, передает УНН.

"Я не имею никакого отношения к этой ситуации. Если это направлено против меня - это ерунда. Я хочу ознакомиться со всеми фактами, которые там есть. Но к Medoff я никогда не имел никакого отношения", - сказал он.

Напомним, как сообщил сегодня блогер Денис Гороховский, торговые сети начали получать странные письма о том, что компания "Беверидж Трейдинг Компани" якобы потеряла право разливать свою же водку Medoff. Такие письма в супермаркеты поступают от львовского водочного завода "Гетьман".

Речь о том, что "Гетьман" через оффшорные прокладки получил право производства Medoff, в то время как реальный производитель этой водки - "Беверидж Трейдинг Компани" - никому такого права не передавал, рассказал Гороховский.

По мнению блогера, вся эта странная история выглядит сейчас как банальное рейдерство торговой марки. Он также предположил, что поскольку речь о львовском водочном заводе "Гетьман", то мэр Садовый быть в курсе того, что происходит.

"Для тех, кто не в теме, львовские производители водки сегодня контролируют "Укрспирт", а Садовый, как и полагается мэру - в теме ... Без его ведома на произвол не пошли бы, потому что муха без билета во Львове не летает", - написал Гороховский.

Он добавил, что ТМ Medoff переписали на оффшоры "под руководством неких Нила Смита, и киприотов Клео Василиуса и Джонатана Вейла (информация из писем, что пришли на адреса торговых сетей)".

"Кто эти люди? Существуют ли они в природе? Наверное, нужно спросить у "Гетьмана", а попутно и у Садового поинтересоваться ... ", - сообщил блогер.

Гороховский добавил, что среди компаний, которые фигурируют в письмах, что пришли на адреса торговых сетей указаны оффшорные фирмы - "Истен Беверидж Компани ЛТД" и "Зафорпо Вентурес Лимитид".

Как писал УНН, по данным экспертов, доля теневого алкогольного рынка в Украине сегодня достигает 60-70%.

Украинские Национальные Новости

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