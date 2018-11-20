Садовий заявив, що не має відношення до скандалу з Medoff на Львівщині

“Я не маю ніякого відношення до цієї ситуації. Якщо це спрямовано проти мене — то це нісенітниця. Я хочу ознайомитися з усіма фактами, які там є. Але до Medoff я ніколи не мав ніякого стосунку”, — сказав він.

Нагадаємо, як повідомив сьогодні блогер Денис Гороховський, торгові мережі почали отримувати дивні листи про те, що компанія “Беверидж Трейдинг Компані” нібито втратила право розливати свою ж горілку Medoff. Такі листи до супермаркетів надходять від львівського горілчаного заводу “Гетьман”.

Мова про те, що “Гетьман” через офшорні прокладки отримав право виробництва Medoff, в той час як реальний виробник цієї горілки — “Беверидж Трейдинг Компані” — нікому такого права не передавав, розповів Гороховський.

На думку блогера, вся ця дивна історія виглядає нині як банальне рейдерство торгової марки. Він також припустив, що оскільки мова про львівський горілчаний завод “Гетьман”, то мер Садовий має бути в курсі того, що відбувається.

“Для тих, хто не в темі, львівські виробники горілки сьогодні контролюють "Укрспирт", а Садовий, як і годиться меру — в темі... Без його відома на свавілля не пішли б, бо муха без квитка у Львові не літає”, — написав Гороховський.

Він додав, що ТМ Medoff переписали на офшори “під керівництвом таких собі Ніла Сміта, і кіпріотів Клео Васіліуса і Джонатана Вейла (інформація з листів, що надійшли на адресу торгових мереж)”.

“Хто ці люди? Чи існують вони в природі? Напевно, потрібно запитати у "Гетьмана", а попутно й у Садового поцікавитися... ”, - повідомив блогер.

Гороховський додав, що серед компаній, які фігурують в листах, що надійшли на адресу торгових мереж вказані офшорні фірми — “Істен Беверидж Компані ЛТД” і “Зафорпо Вентурес Лімітід”.

Як писав УНН, за даними експертів, частка тіньового алкогольного ринку в Україні сьогодні сягає 60-70%.