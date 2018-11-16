Виробник Medoff розкрив секрет особливої м'якості напою
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Горілку Medoff фільтрують за допомогою технології "медовий дощ", яка дозволяє природним чином позбавляти напій від небажаних компонентів. Про повідомляється на сайті компанії-виробника напою Beverage Trading Company, передає УНН.
“Смак напою дозріває під впливом мікрочастинок меду, який вважається кращим природним фільтром”, — розповіли у компанії.
Секрет особливої м’якості горілки Medoff бере свій початок з 1902 року, додали у Beverage Trading Company.
“Ще в 1902 році в Англії вперше був поставлений успішний експеримент з очищення спирту медом. А в наші дні таємниця особливого смаку була реалізована в рецептурі класичної горілки Medoff”, - розповіли в компанії.
Як писав УНН, новинка Medoff Cities Edition отримала золото на міжнародному конкурсі.