Производитель Medoff раскрыл секрет особой мягкости напитка
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Водку Medoff фильтруют с помощью технологии "медовый дождь", которая позволяет естественным образом лишать напиток от нежелательных компонентов. Об сообщается на сайте компании-производителя напитка Beverage Trading Company, передает УНН.
“Вкус напитка созревает под влиянием микрочастиц меда, который считается лучшим природным фильтром”, — рассказали в компании.
Секрет особой мягкости водки Medoff берет свое начало с 1902 года, добавили в Beverage Trading Company.
“Еще в 1902 году в Англии впервые был поставлен успешный эксперимент по очистке спирта медом. А в наши дни тайна особого вкуса была реализована в рецептуре классической водки Medoff”, — рассказали в компании.
Как писал УНН, новинка Medoff Cities Edition получила золото на международном конкурсе.