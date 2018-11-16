Производитель Medoff раскрыл секрет особой мягкости напитка

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106382 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112971 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 150362 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144893 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136654 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128325 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171435 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118096 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141655 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145411 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Производитель Medoff раскрыл секрет особой мягкости напитка

Производитель Medoff раскрыл секрет особой мягкости напитка

Киев  •  УНН

 • 11524 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Водку Medoff фильтруют с помощью технологии "медовый дождь", которая позволяет естественным образом лишать напиток от нежелательных компонентов. Об сообщается на сайте компании-производителя напитка Beverage Trading Company, передает УНН.

“Вкус напитка созревает под влиянием микрочастиц меда, который считается лучшим природным фильтром”, — рассказали в компании.

Секрет особой мягкости водки Medoff берет свое начало с 1902 года, добавили в Beverage Trading Company.

“Еще в 1902 году в Англии впервые был поставлен успешный эксперимент по очистке спирта медом. А в наши дни тайна особого вкуса была реализована в рецептуре классической водки Medoff”, — рассказали в компании.

Как писал УНН, новинка Medoff Cities Edition получила золото на международном конкурсе.

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