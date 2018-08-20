Обсяги нелегального ринку алкоголю: Україна в одному ряду з Мозамбіком та Угандою

"Ситуація з нелегальним алкоголем в Україні дуже серйозна. За оцінками експертів, частка нелегального міцного алкоголю на українському ринку перевищує 50%. Згідно з дослідженням IARD такий показник ставить нас в ряд таких країн, як Мозамбік (66%), Малаві та Уганда (61%), Камерун (56%), Танзанія (51%). Наприклад, середній показник по Західній Європі - близько 11,5%. При цьому велика частина цього показника - всього лише так званий "алкотуризм", коли громадяни країн з більш високим акцизним податком везуть алкоголь із сусідніх країн з меншою ставкою акцизу", - розповів він.

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Найбільше від виробництва і збуту нелегального алкоголю страждають споживачі, підкреслив Шпаков.

"Їх здоров'я знаходиться в серйозній небезпеці, адже якість такої продукції в більшості випадків не відповідає самим мінімальним вимогам харчової безпеки. Іноді така продукція просто небезпечна для життя", - резюмував він.

За оцінками експертів галузі, розвиток нелегального алкогольного ринку в Україні спровокували завищені акцизи і відсутність контролю нелегалів з боку правоохоронців.

Офіційні виробники алкоголю, в свою чергу, констатують бездіяльність влади в питаннях протистояння нелегальному ринку вже не перший рік. Держбюджет, тим часом, щорічно недоотримує від алкогольної промисловості близько 10-12 млрд грн.

"Для того, щоб змінити ситуацію, потрібна чітка і системна державна політика в спиртовому і алкогольному сегменті", - говорить голова ради директорів Beverage Trading Company Ольга Ивушкина.

За її словами, головна проблема сьогодні - це податкова складова, розмір якої не відповідає можливостям ринку.

"Акцизи потрібно привести до тверезих і обгрунтованих розмірів", - вважає вона.

"Ставка акцизу повинна бути такою, щоб легальний виробник міг конкурувати ціною з тіньовим бізнесом. Маючи конкурентну ціну на ринку і гарантуючи при цьому якість товару (чого не можуть зробити нелегали), офіційні виробники та дилери протягом певного проміжку часу, користуючись виключно ринковими механізмами конкуренції, просто витіснять сурогатну, нелегальну, сіру та чорну алкогольну продукцію з ринку. Щонайменше - цей сегмент втратить ті лідируючі позиції, які займає сьогодні ", - підсумувала експерт.