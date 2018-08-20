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Объемы нелегального рынка алкоголя: Украина в одном ряду с Мозамбиком и Угандой

Киев • УНН

 • 11986 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Доля нелегального крепкого алкоголя на украинском рынке превышает 50%. Об этом в комментарии ДС рассказал президент AB InBev Efes Дмитрий Шпаков, передает УНН.

Объемы нелегального рынка алкоголя: Украина в одном ряду с Мозамбиком и Угандой

"Ситуация с нелегальным алкоголем в Украине очень серьезная. По оценкам экспертов, доля нелегального крепкого алкоголя на украинском рынке превышает 50%. Согласно исследованию IARD такой показатель ставит нас в ряд таких стран, как Мозамбик (66%), Малави и Уганда (61%), Камерун (56%), Танзания (51%). К примеру, средний показатель по Западной Европе — около 11,5%. При этом большая часть этого показателя — всего лишь так называемый "алкотуризм", когда граждане стран с более высоким акцизным налогом везут алкоголь из соседних стран с меньшей ставкой акциза", - рассказал он.

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Больше всего от производства и сбыта нелегального алкоголя страдают потребители, подчеркнул Шпаков.

"Их здоровье находится в серьезной опасности, ведь качество такой продукции в большинстве случаев не соответствует самым минимальным требованиям пищевой безопасности. Иногда такая продукция просто опасна для жизни", - резюмировал он.

По оценкам экспертов отрасли, развитее нелегального алкогольного рынка в Украине спровоцировали завышенные акцизы и отсутствие контроля нелегалов со стороны правоохранителей.

Официальные производители алкоголя, в свою очередь, констатируют бездействие власти в вопросах противостояния нелегальному рынку уже не первый год. Госбюджет, тем временем, ежегодно недополучает от алкогольной промышленности порядка 10-12 млрд грн.

“Для того, чтобы изменить ситуацию, нужна четкая и системная государственная политика в спиртовом и алкогольном сегменте”, — говорит председатель совета директоров Beverage Trading Company Ольга Ивушкина.

По ее словам, главная проблема сегодня — это налоговая составляющая, размер которой не соответствует возможностям рынка.

“Акцизы нужно привести к трезвым и обоснованным размерам”, — считает она.

“Ставка акциза должна быть такой, чтобы легальный производитель мог конкурировать ценой с теневым бизнесом. Имея конкурентную цену на рынке и гарантируя при этом качество товара (чего не могут сделать нелегалы), официальные производители и дилеры в течение определенного промежутка времени, пользуясь исключительно рыночными механизмами конкуренции, просто вытеснят суррогатную, нелегальную, серую и черную алкогольную продукцию с рынка. По меньшей мере — этот сегмент потеряет те лидирующие позиции, которые занимает сегодня”, — подытожила эксперт.

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