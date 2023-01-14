Садовый предупредил Львов о высокой угрозе ракетных обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил о высокой угрозе ракетных обстрелов, передает УНН.
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"Львов. Высокая угроза ракетных обстрелов! Оставайтесь в укрытии", - написал Садовый.
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Ранее
По Украине снова распространилась масштабная воздушная тревога, глава Киевской ОГА Алексей Кулеба сообщает об угрозе ракетного обстрела, а глава Николаевской ОГА Виталий Ким, что над Украиной уже первые ракеты.