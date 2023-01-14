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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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13:44 • 17639 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Садовий попередив Львів про високу загрозу ракетних обстрілів

Київ • УНН

 • 401181 перегляди

КИЇВ. 14 січня. УНН. Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про високу загрозу ракетних обстрілів, передає УНН.

Садовий попередив Львів про високу загрозу ракетних обстрілів

Цитата

"Львів. Висока загроза ракетних обстрілів! Залишайтесь в укритті", - написав Садовий.

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Раніше

Україною знову поширилася масштабна повітряна тривога, голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляє про загрозу ракетного обстрілу, а голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, що над Україною уже перші ракети.

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