Садовий попередив Львів про високу загрозу ракетних обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про високу загрозу ракетних обстрілів, передає УНН.
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"Львів. Висока загроза ракетних обстрілів! Залишайтесь в укритті", - написав Садовий.
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