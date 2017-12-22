Саакашвили заявил, что в АП якобы хотят "ликвидировать" Печерский райсуд

"Вчера глава администрации АП Райнин (Игорь Райнин - ред.) подал направление, письмо от имени Банковой, в Высший совет юстиции - ликвидировать Печерский суд и ликвидировать этот суд", - сказал он.

М.Саакашвили связал это с рассмотрением своего дела. "Чтоб засудить одного человека, Саакашвили, Президент Украины вчера, за день до рассмотрения моего дела, сказал всем этим судьям – все, мы вас реорганизуем", - добавил он.

Как сообщал УНН, на судью Печерского районного суда Ларису Цокол, которая отпустила М.Саакашвили без избрания меры пресечения, подано две жалобы в Высший совет правосудия.

В ВРП заявили, что рассмотрение дисциплинарных жалоб в отношении судьи Л.Цокол не связано с делом М.Саакашвили.