Саакашвили заявил, что в АП якобы хотят "ликвидировать" Печерский райсуд
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что в Администрации Президента якобы намерены "ликвидировать" Печерский районный суд Киева. Об этом он сказал журналистам в суде в пятницу, передает УНН.
"Вчера глава администрации АП Райнин (Игорь Райнин - ред.) подал направление, письмо от имени Банковой, в Высший совет юстиции - ликвидировать Печерский суд и ликвидировать этот суд", - сказал он.
М.Саакашвили связал это с рассмотрением своего дела. "Чтоб засудить одного человека, Саакашвили, Президент Украины вчера, за день до рассмотрения моего дела, сказал всем этим судьям – все, мы вас реорганизуем", - добавил он.
Как сообщал УНН, на судью Печерского районного суда Ларису Цокол, которая отпустила М.Саакашвили без избрания меры пресечения, подано две жалобы в Высший совет правосудия.
В ВРП заявили, что рассмотрение дисциплинарных жалоб в отношении судьи Л.Цокол не связано с делом М.Саакашвили.