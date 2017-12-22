Саакашвілі заявив, що в АП нібито хочуть "ліквідувати" Печерський райсуд
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Колишній президент Грузії, екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що в Адміністрації Президента нібито мають намір "ліквідувати" Печерський районний суд Києва. Про це він сказав журналістам у суді в п'ятницю, передає УНН.
"Вчора глава адміністрації АП Райнін (Ігор Райнін - ред.) подав направлення, лист від імені Банкової до Вищої ради юстиції - ліквідувати Печерський суд і ліквідувати цей суд", - сказав він.
М.Саакашвілі пов'язав це з розглядом своєї справи. "Щоб засудити одну людину, Саакашвілі, Президент України вчора, за день до розгляду моєї справи, сказав всім цим суддям - все, ми вас реорганізуємо", - додав він.
Як повідомляв УНН, на суддю Печерського районного суду Ларису Цокол, яка відпустила М.Саакашвілі без обрання запобіжного заходу, подано дві скарги до Вищої ради правосуддя.
У ВРП заявили, що розгляд дисциплінарних скарг щодо судді Л.Цокол не пов'язаний зі справою М.Саакашвілі.