Саакашвили заверил, что не будет просить в Польше политического убежища
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Экс-президент Грузии и экс-председатель Одесской ОГА Саакашвили заявил, что не планирует просить в Польше политического убежища. Об этом он сказал в эфире "News One", передает УНН.
"Я нахожусь под охраной польской полиции в одном из отелей Варшавы. Я имел беседу с руководством министерства внутренних дел. Они мне звонили, когда я прибыл в аэропорт. Первый вопрос, который мне задавали, буду ли я просить политическое убежище в Польше ... Я ответил, что нет - не буду просить никакого политического убежища ", - сказал он.
Саакашвили добавил, что не знает, с чем связано предоставление ему охраны со стороны польской полиции.
Напомним, по данным Государственной пограничной службы, 12 февраля М.Саакашвили вернули в ту страну, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство - Польшу.