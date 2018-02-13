Саакашвілі запевнив, що не проситиме у Польщі політичного притулку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Екс-президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що не планує просити у Польщі політичного притулку. Про це він сказав в ефірі "News One", передає УНН.
“Я знаходжуся під охороною польської поліції в одному з готелів Варшави. Я мав бесіду з керівництвом міністерства внутрішніх справ. Вони мені дзвонили, коли я прибув до аеропорту. Перше питання, яке мені ставили, чи я буду просити політичний притулок Польщі... Я відповів, що ні — не буду просити ніякого політичного притулку”, — сказав він.
Саакашвілі додав, що не знає, з чим пов’язане надання йому охорони з боку польської поліції.
Нагадаємо, за даними Державної прикордонної служби, 12 лютого М.Саакашвілі повернули в ту країну, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство — Польщу.