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Саакашвили призвал грузинскую оппозицию "забыть обиды" и сплотиться

Саакашвили призвал грузинскую оппозицию "забыть обиды" и сплотиться

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 октября. УНН. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, задержанный на родине после возвращения из Украины, обратился в воскресенье, 3 октября, в Тбилиси к лидеру оппозиционной партии "Единое национальное движение", кандидата на пост мэра Тбилиси Никанору Мелии с призывом во втором туре муниципальных выборов объединить усилия с другими оппозиционными партиями, передает УНН со ссылкой на Facebook Саакашвили.

Цитата

Как заявил Саакашвили, не следует "расслабляться", как во время президентских выборов 2018 года. "Мы, наоборот, должны пойти в большую атаку. Мы должны объединить все оппозиционные и просто здоровые силы, забыть все обиды и раз и навсегда вернуть демократию и свободу нашей стране", - говорится в сообщении, изложенном в аккаунте политика в Facebook.

Пока на выборах побеждает правящая партия

На выборах, прошедших накануне, граждане Грузии избирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, включая Тбилиси. Согласно данным ЦИК после подсчета 99 процентов бюллетеней, на выборах побеждает правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". У нее 46,68 процента голосов. На втором месте - оппозиционная партия "Единое национальное движение". Она получила 36,7 процента голосов.

По первоначальным данным, в 20 из 64 муниципалитетах, в том числе в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави, 30 октября пройдет второй тур голосования.

Дополнение

Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии.

Затем Саакашвили перевели в колонию Рустави.

Впоследствии в Министерство иностранных дел был приглашен руководителя посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Так, 2 октября временно поверенный Грузии в Украине прибыл в МИД Украины и рассказал об обстоятельствах задержания Михаила Саакашвили, а также, какие статьи ему инкриминируют.

Кроме того, спикер МИД Олег Николенко сообщил, что в МИД подтвердили принципиальную позицию Украины о невмешательстве во внутренние дела Грузии.

Добавим

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили уголовные дела.

Саакашвили, как сообщалось, признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорен к трем и шести лет лишения свободы по двум уголовным делам. Еще два уголовных дела по тем же статьям, по сообщениям, рассматриваются в судебных инстанциях.

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