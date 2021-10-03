Саакашвили призвал грузинскую оппозицию "забыть обиды" и сплотиться

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Как заявил Саакашвили, не следует "расслабляться", как во время президентских выборов 2018 года. "Мы, наоборот, должны пойти в большую атаку. Мы должны объединить все оппозиционные и просто здоровые силы, забыть все обиды и раз и навсегда вернуть демократию и свободу нашей стране", - говорится в сообщении, изложенном в аккаунте политика в Facebook.

Пока на выборах побеждает правящая партия

На выборах, прошедших накануне, граждане Грузии избирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, включая Тбилиси. Согласно данным ЦИК после подсчета 99 процентов бюллетеней, на выборах побеждает правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". У нее 46,68 процента голосов. На втором месте - оппозиционная партия "Единое национальное движение". Она получила 36,7 процента голосов.

По первоначальным данным, в 20 из 64 муниципалитетах, в том числе в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави, 30 октября пройдет второй тур голосования.