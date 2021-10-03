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Саакашвілі закликав грузинську опозицію "забути образи" і згуртуватися

Саакашвілі закликав грузинську опозицію "забути образи" і згуртуватися

Київ • УНН

 • 13094 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, затриманий на батьківщині після повернення з України, звернувся в неділю, 3 жовтня, в Тбілісі до лідера опозиційної партії "Єдиний національний рух", кандидата на пост мера Тбілісі Ніканору Мелії із закликом у другому турі муніципальних виборів об'єднати зусилля з іншими опозиційними партіями, передає УНН із посиланням на Facebook Саакашвілі.

Цитата

Як заявив Саакашвілі, не слід "розслаблятися", як під час президентських виборів 2018 року. "Ми, навпаки, повинні піти у велику атаку. Ми повинні об'єднати всі опозиційні і просто здорові сили, забути всі образи і раз і назавжди повернути демократію і свободу нашій країні", - написано в повідомленні, викладеному в акаунті політика в Facebook.

Поки на виборах перемагає правляча партія

На виборах, що пройшли напередодні, громадяни Грузії обирали депутатів міських і районних зборів, а також мерів 64 муніципалітетів, включаючи Тбілісі. Згідно з даними ЦВК після підрахунку 99 відсотків бюлетенів, на виборах перемагає правляча партія "Грузинська мрія - Демократична Грузія". У неї 46,68 відсотка голосів. На другому місці - опозиційна партія "Єдиний національний рух". Вона отримала 36,7 відсотка голосів.

За первинними даними, в 20 з 64 муніципалітетах, в тому числі в Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Поті та Руставі, 30 жовтня пройде другий тур голосування.

Доповнення

Прем’єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що третій президент Грузії Михайло Саакашвілі затриманий в Грузії.

Потім Саакашвілі перевели в колонію Руставі.

Згодом до Міністерства закордонних справ було запрошено керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави та обставини затримання третього президента Грузії Михайла Саакашвілі.

Так, 2 жовтня тимчасово повірений Грузії в Україні прибув до МЗС України і розповів про обставини затримання Михайла Саакашвілі, а також, які статті йому інкримінують.

Окрім того, речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що у МЗС підтвердили принципову позицію України про невтручання у внутрішні справи Грузії.

Додамо

Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі покинув Грузію в 2013 році, відразу після цього проти нього порушили кримінальні справи.

Саакашвілі, як повідомлялося, визнаний тбіліським судом винним у перевищенні службових повноважень і заочно засуджений до трьох і шести років позбавлення волі за двома кримінальними справами. Ще дві кримінальні справи за тими ж статтями, за повідомленнями, розглядаються в судових інстанціях.

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