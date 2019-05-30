Саакашвили рассказал о встрече с Порошенко после выдворения

"Я встречал его, я был на съезде Европейской народной партии, я почетный председатель Грузинской народной партии, а он как лидер БПП. Мы встретились очень близко, прямо лицами столкнулись, и знаете, что я сделал? Просто прошел мимо. Охрана думала, что я его сейчас покусаю, они растерялись, заняли периметр... А я просто прошел", - рассказал Саакашвили.

Он добавил, что у него есть "личная причина быть на него злым, но нет личной обиды".

Как сообщал УНН, экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили прилетел в Киев.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. Это произошло после того, как в феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017-го. Политик после этого жил в Нидерландах.

Напомним, экс-председатель Одесской ОГА Саакашвили заявил, что не подаст руку пятому Президенту Украины Петру Порошенко.