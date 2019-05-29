Саакашвілі заявив, що не подасть руки Порошенку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі зазначив, що не подасть руку п’ятому Президенту України Петру Порошенку. Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
Так, відповідаючи на питання глядача, чи подасть він руку Порошенку, оскільки можуть обидва опинитися в політиці, Саакашвілі відповів: "Навіщо?"
"Ні, я хочу про нього забути. Пройшли, все, хай воно не повертається. Давайте рухатися вперед", - додав Саакашвілі.
Нагадаємо, екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що повернувся в Україну не мстити, а будувати нову країну.
Як повідомляв УНН, екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі прилетів у Київ.
Раніше Президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство.