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Саакашвілі заявив, що не подасть руки Порошенку

Саакашвілі заявив, що не подасть руки Порошенку

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі зазначив, що не подасть руку п’ятому Президенту України Петру Порошенку. Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

Так, відповідаючи на питання глядача, чи подасть він руку Порошенку, оскільки можуть обидва опинитися в політиці, Саакашвілі відповів: "Навіщо?"

"Ні, я хочу про нього забути. Пройшли, все, хай воно не повертається. Давайте рухатися вперед", - додав Саакашвілі.

Нагадаємо, екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що повернувся в Україну не мстити, а будувати нову країну

Як повідомляв УНН, екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі прилетів у Київ

Раніше Президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство.

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