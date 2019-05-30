Саакашвілі розповів про зустріч з Порошенком після видворення
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Колишній президент Грузії, екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі, якого у період президентства Петра Порошенка позбавили громадянства та видворили з України, випадково зустрівся з ним на з'їзді Європейської народної партії. Про це Саакашвілі розповів в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
"Я зустрічав його, я був на з’їзді Європейської народної партії, я почесний голова Грузинської народної партії, а він як лідер БПП. Ми зустрілися дуже близько, прямо обличчями зіткнулися, і знаєте, що я зробив? Просто пройшов повз. Охорона думала, що я його зараз покусаю, вони розгубилися, зайняли периметр... А я просто пройшов", - розповів Саакашвілі.
Він додав, що у нього є "особиста причина бути на нього злим, але нема особистих образ".
Як повідомляв УНН, екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі прилетів у Київ.
Раніше Президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство. Це сталося після того, як у лютому 2018 року Саакашвілі видворили до Польщі як особу, яка незаконно прибула з території цієї країни 10 вересня 2017 року. Політик після цього жив у Нідерландах.
Нагадаємо, екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що не подасть руку п’ятому Президенту України Петру Порошенку.