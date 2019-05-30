Саакашвілі розповів про зустріч з Порошенком після видворення

"Я зустрічав його, я був на з’їзді Європейської народної партії, я почесний голова Грузинської народної партії, а він як лідер БПП. Ми зустрілися дуже близько, прямо обличчями зіткнулися, і знаєте, що я зробив? Просто пройшов повз. Охорона думала, що я його зараз покусаю, вони розгубилися, зайняли периметр... А я просто пройшов", - розповів Саакашвілі.

Він додав, що у нього є "особиста причина бути на нього злим, але нема особистих образ".

Як повідомляв УНН, екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі прилетів у Київ.

Раніше Президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство. Це сталося після того, як у лютому 2018 року Саакашвілі видворили до Польщі як особу, яка незаконно прибула з території цієї країни 10 вересня 2017 року. Політик після цього жив у Нідерландах.

Нагадаємо, екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що не подасть руку п’ятому Президенту України Петру Порошенку.