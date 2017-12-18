Саакашвили пришел на допрос в ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Бывший председатель Одесской ОГА Саакашвили пришел на допрос в Генеральную прокуратуру Украины, передает корреспондент УНН.
"Что я хочу сказать о так называемом уголовном процессе, который идет против меня. Единственной целью этого процесса, а процесс о чем? Что я, оказывается, агент ФСБ, который пытается совершить переворот в Украине. Воры и коррупционеры, которые сидят в этом здании, и воры и коррупционеры, которые сидят на Банковой, ничего лучшего не могли придумать, как объявить меня агентом ФСБ", - отметил он.
Он также добавил, что от ГПУ получил официальную повестку.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос экс-главу Одесской ОГА Саакашвили на 18 декабря.
11 декабря Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили.
Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.