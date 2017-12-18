Саакашвілі прийшов на допит до ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Колишній голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі прийшов на допит до Генеральної прокуратури України, передає кореспондент УНН.
“Що я хочу сказати про так званий кримінальний процес, який іде проти мене. Єдиною ціллю цього процесу, а процес про що? Що я, виявляється, агент ФСБ, який намагається вчинити переворот в Україні. Злодії і корупціонери, які сидять в цій будівлі, і злодії і корупціонери, які сидять на Банковій, нічого кращого не могли придумати, як оголосити мене агентом ФСБ”, — зазначив він.
Він також додав, що від ГПУ отримав офіційну повістку.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України викликала на допит екс-голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на 18 грудня.
11 грудня Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі у застосуванні запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту Саакашвілі.
Нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.