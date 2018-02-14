Саакашвили заметили в аэропорту Амстердама
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Выдворенного из Украины в Польшу экс-президента Грузии Михеила Саакашвили заметили в аэропорту Амстердама. Об этом на своей странице в сети Facebook написал народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает УНН.
“А Михо-то уже в Амстердаме! Товарищ только что встретил нашего джигита-мученика в аэропорту и запечатлел его на память. Обратите внимание на то, как тяжела для Михо разлука с Украиной. Видимо почти также тяжела, как разлука с Грузией”, — написал нардеп.
Напомним, бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили вернули в Польшу, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство.