Саакашвили заметили в аэропорту Амстердама

“А Михо-то уже в Амстердаме! Товарищ только что встретил нашего джигита-мученика в аэропорту и запечатлел его на память. Обратите внимание на то, как тяжела для Михо разлука с Украиной. Видимо почти также тяжела, как разлука с Грузией”, — написал нардеп.

Напомним, бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили вернули в Польшу, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство.