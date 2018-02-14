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Саакашвілі помітили в аеропорту Амстердама

Саакашвілі помітили в аеропорту Амстердама

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Видвореного з України в Польщу екс-президента Грузії Міхеыла Саакашвілі помітили в аеропорту Амстердама. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав народний депутат України Олексій Гончаренко, передає УНН.

"А Міхо-то вже в Амстердамі! Товариш щойно зустрів нашого джигіта-мученика в аеропорту і сфотографував його на пам'ять. Зверніть увагу на те, наскільки важка для Міхо розлука з Україною. Мабуть майже так само важка, як розлука з Грузією", - написав нардеп.

Нагадаємо, колишнього президента Грузії, екс-главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі повернули до Польщі, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство.

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