Саакашвілі помітили в аеропорту Амстердама

"А Міхо-то вже в Амстердамі! Товариш щойно зустрів нашого джигіта-мученика в аеропорту і сфотографував його на пам'ять. Зверніть увагу на те, наскільки важка для Міхо розлука з Україною. Мабуть майже так само важка, як розлука з Грузією", - написав нардеп.

Нагадаємо, колишнього президента Грузії, екс-главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі повернули до Польщі, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство.