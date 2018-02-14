Саакашвили получил право на проживание и работу в Евросоюзе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили в Амстердаме получил удостоверение личности, которое дает право на проживание и работу в Евросоюзе. Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, передает УНН.
"Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, которое дает право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут. Но я никогда решительно настроен вернуть свое украинское гражданство", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что выдворенного из Украины в Польшу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили заметили в аэропорту Амстердама .