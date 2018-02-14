Саакашвілі отримав право на проживання і роботу в Євросоюзі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі в Амстердамі отримав посвідчення особи, що дає право на проживання і роботу в Євросоюзі. Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, передає УНН.
“Сьогодні в Амстердамі, вперше за останній час, у мене з’явився документ, що засвідчує мою особу. Відразу по прибуттю у Нідерланди мені вручили посвідчення особи, що дає право на проживання і роботу в Євросоюзі, вся процедура зайняла всього кілька хвилин. Але я як ніколи рішуче налаштований повернути своє українське громадянство”, — йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що видвореного з України в Польщу екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі помітили в аеропорту Амстердама.