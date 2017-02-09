С.Яровой задекларировал двое драгоценных часов и монографию
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой задекларировал двое драгоценных часов и монографию. Об этом говорится в его декларации, опубликованной в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.
Согласно декларации, С.Яровой владеет квартирой в Киеве площадью 62 кв.м., а его жена имеет в собственности квартиру и дом в Одессе площадью 100,6 кв.м и 392,6 кв.м соответственно.
Кроме того, первый заместитель главы МВД задекларировал двое наручных часов марок Breguet таKrieger.
Ни одного авто С.Яровой, согласно декларации, не имеет, однако в собственности его жены находится легковой автомобиль Lexus модели NX300H 2015 года выпуска.
В доходной части первый заместитель главы МВД указал проценты от банка в сумме 23 тыс. 495 грн. А также в течение 2016 года работая в МВД С.Яровой получил заработную плату в размере 436 тыс. 379 грн, работая в Национальной академии внутренних дел - 24 тыс. 569 грн.
Кроме того, С.Яровой задекларировал 70 тыс. долл. и 300 тыс. грн. наличности, а также 302 тыс. 291 грн, размещенных на банковских счетах.
Также заместитель главы МВД задекларировал монографию.
Как сообщал УНН, вчера С.Ярового назначили на должность первого заместителя министра внутренних дел.