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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С.Яровой задекларировал двое драгоценных часов и монографию

Киев • УНН

 • 10163 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой задекларировал двое драгоценных часов и монографию. Об этом говорится в его декларации, опубликованной в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.

С.Яровой задекларировал двое драгоценных часов и монографию

Согласно декларации, С.Яровой владеет квартирой в Киеве площадью 62 кв.м., а его жена имеет в собственности квартиру и дом в Одессе площадью 100,6 кв.м и 392,6 кв.м соответственно.

Кроме того, первый заместитель главы МВД задекларировал двое наручных часов марок Breguet таKrieger.

Ни одного авто С.Яровой, согласно декларации, не имеет, однако в собственности его жены находится легковой автомобиль Lexus модели NX300H 2015 года выпуска.

В доходной части первый заместитель главы МВД указал проценты от банка в сумме 23 тыс. 495 грн. А также в течение 2016 года работая в МВД С.Яровой получил заработную плату в размере 436 тыс. 379 грн, работая в Национальной академии внутренних дел - 24 тыс. 569 грн.

Кроме того, С.Яровой задекларировал 70 тыс. долл. и 300 тыс. грн. наличности, а также 302 тыс. 291 грн, размещенных на банковских счетах.

Также заместитель главы МВД задекларировал монографию.

Как сообщал УНН, вчера С.Ярового назначили на должность первого заместителя министра внутренних дел.

Украинские Национальные Новости

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