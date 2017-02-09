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С.Яровий задекларував два дорогоцінних годинника та монографію

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий задекларував два дорогоцінні годинники та монографію. Про це йдеться в його декларації, опублікованій в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.

С.Яровий задекларував два дорогоцінних годинника та монографію

Згідно з декларацією, С.Яровий володіє квартирою в Києві площею 62 кв.м., а його дружина має у власності квартиру та будинок в Одесі площею 100,6 кв.м та 392,6 кв.м відповідно.

Крім того, перший заступник голови МВС задекларував два наручні годинники марок Breguet таKrieger.

Жодного авто С.Яровий, згідно з декларацією, не має, однак у власності його дружини перебуває легковий автомобіль Lexus моделі NX300H 2015 року випуску.

У доходній частині перший заступник голови МВС вказав проценти від банку у сумі 23 тис. 495 грн. А також протягом 2016 року працюючи у МВС С.Яровий отримав заробітну плату у розмірі 436 тис. 379 грн, працюючи в Національній академії внутрішніх справ – 24 тис. 569 грн.

Крім того, С.Яровий задекларував 70 тис. дол. та 300 тис. грн. готівки, а також 302 тис. 291 грн, розміщених на банківських рахунках.

Також заступник голови МВС задекларував монографію.

Як повідомляв УНН, вчора С.Ярового призначили на посаду першого заступника міністра внутрішніх справ.

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