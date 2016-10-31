С.Вакарчук попал в землетрясение в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Лидер украинской группы "Океан Эльзы Святослав Вакарчук сообщил, что стал свидетелем мощного землетрясения в Италии, произошедшего в воскресенье, передает УНН со ссылкой на Тwitter исполнителя.
"Не лучший будильник - проснуться от землетрясения. Но, слава богу, у нас все в порядке. Держим кулаки за всю Италию ", - написал музыкант в соцсети.
Напомним, что землетрясение было зафиксировано в центральной Италии. Национальный институт геофизики и вулканологии Италии сообщил, что магнитуда составила 6,1. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались, в том числе, во Флоренции и Риме.
Ранее на этой неделе в Италии произошли три землетрясения магнитудой 5,5, 6,1 и 4,6.